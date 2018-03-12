Скончался актер и режиссер Олег Табаков

Олег Табаков – основатель, художественный руководитель театра под руководством Олега Табакова ("Табакерка") – удостоен звания Народный артист СССР, является лауреатом Государственных премий СССР (1967) и России (1997), а также полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" и членом Совета по культуре и искусству при президенте России.