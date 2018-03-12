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Скончался актер и режиссер Олег Табаков

12 марта 2018, 18:37
Ему было 82 года.

По сообщениям федеральных СМИ, сегодня скончался известный актер и режиссер Олег Табаков. Народный артист СССР в последние месяцы тяжело болел, а в осенью прошлого года попал в реанимацию.

Последние месяцы он находился в состоянии искусственной комы. 12 марта его отключили от аппарата жизнеобеспечения.

Все спектакли с участием актера отменены.

Олег Табаков – основатель, художественный руководитель театра под руководством Олега Табакова ("Табакерка") – удостоен звания Народный артист СССР, является лауреатом Государственных премий СССР (1967) и России (1997), а также полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" и членом Совета по культуре и искусству при президенте России.

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