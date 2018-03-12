Полиция изымает агитпродукцию в штабе Алексея Навального в Уфе

- Мне предъявили постановление об осмотре нашего офиса, выданное Орджоникидзевским райсудом Уфы, При этом нашего юриста, который является работником штаба, внутрь помещения не пускают. Я считаю, что полицейские действуют с серьезными нарушениями очень возмущена происходящим. Мне сказали, что проводится проверка о причастности меня лично к экстремистским действиям. Полиция описывает нашу агитационную продукцию и изымает ее. Я очень возмущена происходящим и считаю, что действия полиции главным образом направлены на то, чтобы сорвать нашу работу по оформлению наших единомышленников в качестве общественных наблюдателей на предстоящих выборах президента страны. У нас на сегодня уже около тысячи человек по республике изъявили желание работать наблюдателями на выборах. Мы не надеемся, что сможем оформить так много наблюдателей, но все-таки будем добиваться, чтобы часть из них была допущена на избирательные участки.