mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии объем дорожного фонда увеличился в три раза

11 марта 2018, 10:53
В Башкирии увеличился объем средств, выделяемых на строительство социальной инфраструктуры.

Об этом стало известно со слов Рустэма Хамитова на встрече с женщинами-руководителями предприятий и организаций экономики и социальной сферы.

Как отметил Глава РБ, Башкирия может себе позволить потратить 12 млрд рублей в 2018-2020 годах на строительство в области здравоохранения, а объем дорожного фонда вырос с 5-6 млрд до 19 млрд рублей. Рустэм Хамитов считает это колоссальным ростом.

Отметим, расходная часть республиканского бюджета продолжит быть социально ориентированным и в ближайшее время, а объем средств, потраченных на эту сферу, только вырастет. Для этого Рустэм Хамитов призывает обратить внимание на государственно-частное партнёрство.

Материалы по теме
Дорожный фонд Башкирии увеличили на миллиард рублейБашкирия получит миллиард федеральных средств на ремонт дорог
#Новости#Зиля Аскерова#Экономика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48