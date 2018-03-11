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«Салават Юлаев» - «Авангард»: Пятый матч в серии плей-офф
11 марта 2018, 16:45
Как прошла игра, прогнозы и реакция зрителей.
Сюжет
Болеем за наших
Александр Лозгачев передает атмосферу матча 10 марта в Уфе.
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«Салават Юлаев» выходит вперед в серии плей-офф с «Авангардом»
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