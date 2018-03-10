«Уфа» выиграла «Анжи» на домашнем стадионе

Сначала на нем сфолили, и после розыгрыша штрафного Никитин забивает гол. Потом гости сумели довольно быстро отыграться,1:1. Но не проходит и минуты, как уфимцы организуют быструю атаку. И её начинает острым пасом Сейдахмет. Пауревич забивает второй гол.