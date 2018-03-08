В Уфе в двух пожарах погибли три человека

Второй пожар произошел в Орджоникидзевском районе. На улице Розы Люксембург запылали огнем два бревенчатых дома и постройки во дворе. Пожарные не смогли спасти людей, находящихся внутри – одна из погибших, предположительно, может быть хозяйкой дома. Личность второго пока выясняется.