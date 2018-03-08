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В Уфе в двух пожарах погибли три человека

8 марта 2018, 17:09
За минувшие сутки в Уфе случилось два пожара, они унесли жизнь трех человек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Первый пожар случился 7 марта утром на улице Ферина Калининского района. Воспламенилась квартира на первом этаже 12-ти этажного жилого дома. Прибывшим на место проишествия пожарным пришлось эвакуировать жителей. Позднее в квартире обнаружили обгоревшее тело хозяина.

Второй пожар произошел в Орджоникидзевском районе. На улице Розы Люксембург запылали огнем два бревенчатых дома и постройки во дворе. Пожарные не смогли спасти людей, находящихся внутри – одна из погибших, предположительно, может быть хозяйкой дома. Личность второго пока выясняется.

По данным фактам проводится доследственная проверка.

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