В Уфе из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 15 человек

В столице Башкирии Уфе из горящей пятиэтажки на улице Интернациональная эвакуировали 15 человек, сообщили в пожарной службе. В тушении пожара были привлечены пять единиц техники и девять человек из личного состава ближайшей пожарной части. Как сообщили в пресс-службе 22 отряда федеральной пожарной службы по Башкирии, огнём были повреждены полы в трёх квартирах. Для обеспечения безопасности жильцов было эвакуировано 15 человек, в том числе один ребёнок и инвалид второй группы, пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации при использовании электроприборов.