«Салават Юлаев» взял реванш у «Авангарда»

Стали проходить у нас резкие контратаки – пока не хватает точного завершения. И вот наши игроки запутали соперников, бросок от синей линии и опять отличается Майоров – он удачно подставляет клюшку – 1:3! Сирена – второй период остался за гостями, да и по броскам юлаевцы идут впереди. Начался третий игровой отрезок. Удаление у «Авангарда» - хороший шанс закрепить успех, но пробить Фурха на этот раз не получилось. Омичи скованы, и осторожничают – самое время для уфимцев обнаглеть и забить, и этот призыв услышан! Григорий Панин бросил от синей линии, - голкипер хозяев был закрыт и увидел шайбу лишь за спиной – 1:4! Сейчас главное сыграть предельно аккуратно, не дать шанса сопернику вернуться в игру. Пока все на льду идет по сценарию уфимцев.