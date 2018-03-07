Правительство Башкирии пересмотрело плату за незаконный улов рыбы

Правительство республики не рассматривало таксы для измерения ущерба от незаконного вылова определённых видов рыбы с 2009 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. В результате взыскиваемые с рыбаков суммы за незаконную рыбалку были несоизмеримы с ценами браконьерского улова на «черном рынке». Суды и органы следствия квалифицировали причиненный ущерб как малозначительный, не привлекая браконьеров к уголовной ответственности.