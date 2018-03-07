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Правительство Башкирии пересмотрело плату за незаконный улов рыбы

7 марта 2018, 10:28
Официальный документ не закреплял повышенные расценки за незаконную рыбалку на особо охраняемых природных территориях, а также в нерестовый период.

Правительство республики не рассматривало таксы для измерения ущерба от незаконного вылова определённых видов рыбы с 2009 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. В результате взыскиваемые с рыбаков суммы за незаконную рыбалку были несоизмеримы с ценами браконьерского улова на «черном рынке». Суды и органы следствия квалифицировали причиненный ущерб как малозначительный, не привлекая браконьеров к уголовной ответственности.

После вмешательства прокуратуры региональное правительство внесло изменение в таксы. Например, сейчас за незаконный вылов одного налима рыбак заплатит до 1,8 тысячи рублей, когда раньше эта сумма составляла 100 рублей.

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