Троих жителей Башкирии будут судить за браконьерство

Жители Нефтекамска 52, 53 и 45 лет попались на незаконной рыбалке на озере Лобода Нижнекамского водохранилища. Прокуратура Краснокамского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, теперь рыбаки пойдут под суд.

По версии следствия, в октябре мужчины выехали на озеро на моторной лодке. Для вылова рыбы они использовали остроги. Ущерб составил свыше 2,5 тыс рублей. Их незаконные действия были пресечены мобильной группой, созданной районной прокуратурой.

В отношении рыбаков возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов).