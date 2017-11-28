Троих жителей Башкирии будут судить за браконьерство
Сегодня, 13:24ОбществоНаталья КузнецоваФото: bashprok.ru
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Жители Нефтекамска 52, 53 и 45 лет попались на незаконной рыбалке на озере Лобода Нижнекамского водохранилища. Прокуратура Краснокамского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, теперь рыбаки пойдут под суд.
По версии следствия, в октябре мужчины выехали на озеро на моторной лодке. Для вылова рыбы они использовали остроги. Ущерб составил свыше 2,5 тыс рублей. Их незаконные действия были пресечены мобильной группой, созданной районной прокуратурой.
В отношении рыбаков возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов).
- Обвиняемые признали вину в совершении преступления, - говорится в сообщении надзорного ведомства. - Уголовное дело направлено в Краснокамский межрайонный суд для рассмотрения по существу.
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