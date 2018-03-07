“Газпром” не нашел фактов нарушения при увольнении сгоревшего ишимбайца

Еще до выяснения причин ЧП, очевидцы предполагали, что Рудов все спланировал заранее. Как стало известно Медиакорсети, за месяц до этого поступка Дмитрий написал письмо на имя Владимира Путина. В нем сообщалось о его незаконном увольнении с в «Газпром Нефтехим Салават». Рудов также писал, что ему не дают инвалидность, несмотря на серьезные проблемы с подагрой. Свое письмо мужчина закончил со словами: «Надеюсь, я доживу до ваших выборов, без лекарств».