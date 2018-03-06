В Башкирии в пять раз повысят пособия молодым аграриям

– В республиканском бюджете на 2018 – 2020 годы на указанные цели предусмотрено 70,6 млн рублей, - уточнил Ильшат Фазрахманов. При этом премьер-министр правительства РБ Рустэм Марданов предложил трудоустраивать таких специалистов только в эффективно работающие хозяйства. Сегодня же, на заседании президиума правительства РБ, утвержден порядок предоставления из бюджета республики субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе.