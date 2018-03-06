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В Башкирии в пять раз повысят пособия молодым аграриям

6 марта 2018, 17:18
В республиканском бюджете на 2018-2020 годы уже заложены суммы на эти цели.

Сегодня, 6 марта, премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов провел заседание президиума правительства РБ, на котором были рассмотрены изменения программы предоставления государственной поддержки кадровому потенциалу агропромышленного комплекса республики.

Как сообщил вице-премьер и министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов, порядок выплат единовременных пособий молодым специалистам, действовавший в регионе с 2009 года, претерпел изменения.

По его словам, теперь выпускнику вуза будет выплачиваться 500 тысяч рублей, а выпускнику среднего профессионального образования – 300 тысяч рублей, обе суммы в пять раз больше величины ранее предусмотренных пособий.

– В республиканском бюджете на 2018 – 2020 годы на указанные цели предусмотрено 70,6 млн рублей, - уточнил Ильшат Фазрахманов. При этом премьер-министр правительства РБ Рустэм Марданов предложил трудоустраивать таких специалистов только в эффективно работающие хозяйства. Сегодня же, на заседании президиума правительства РБ, утвержден порядок предоставления из бюджета республики субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе.

- В любом случае аграрии республики получат льготы: получая кредит по коммерческой ставке, произойдет возмещение процентов, - уточнил вице-премьер Ильшат Фазрахманов. - Предприятия, вкладывающие в инвестиции в Башкортостане, получают помощь от правительства республики. Показателем их результативности будет считаться индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства.

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