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Опубликован список самых опасных автомобильных дорог в Башкирии

5 марта 2018, 15:45
Госкомитет по транспорту предупредил водителей о наиболее плохих дорогах республики.

Опубликована оперативная сводка по обстановке на автомобильных дорогах на 5 марта, сообщили в пресс-службе государственного комитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству.

Самые опасные дороги с гололедицей и коэффициентом сцепления ниже 0,25:

Уфа-Бирск-Янаул (Благовещенский, Бураевский р-ны)

Кропачево-Месягутово-Ачит (Мечетлинский р-н)

Дюртюли-Нефтекамск (Краснокамский р-н)

М-5 «Урал» - Чишмы-Аксёново-Киргиз-Мияки (Давлекановский р-н)

Бураево-Старобалтачево-Куеда (Татышлинский р-н)

Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы (Бакалинский р-н).

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