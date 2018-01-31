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Росреестр разъяснил, как надо правильно платить за его услуги

31 января 2018, 11:11
Иначе можно получить свои документы обратно.

Теперь при оплате госпошлины или внесении платы при обращении за государственной услугой Росреестра необходимо указывать уникальный идентификатор начисления (УИН), предоставленный заявителю, сообщили в пресс-службе регионального управления Росреестра.

- Этот идентификатор (УИН) необходим для оплаты услуг по государственной регистрации прав, получению сведений из ЕГРН (как при личном обращении в офис Федеральной кадастровой палаты или многофункциональный центр «Мои документы», так и в электронном виде), - пояснили в ведомстве. - УИН требуется для однозначной идентификации платежа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) и получения Росреестром подтверждения факта оплаты за конкретную государственную услугу.

Поэтому при оплате услуг Росреестра стоит обратить внимание кредитной организации на необходимость обязательного указания УИН в платежном поручении. В самом же управлении Росреестра рекомендутют платить госпошлину в день предоставления документов через платежные терминалы, установленные в офисах приема РГАУ МФЦ.

- Если информация об уплате госпошлины по истечению 5 календарных дней с даты подачи заявления отсутствует в ГИС ГМП, а документ об оплате госпошлины не представлен самим заявителем, орган регистрации (Росреестр) обязан возвратить заявление о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и документы, прилагаемые к нему, без рассмотрения, - отметили в региональном управлении Росреестра.

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