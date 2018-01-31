Росреестр разъяснил, как надо правильно платить за его услуги

- Этот идентификатор (УИН) необходим для оплаты услуг по государственной регистрации прав, получению сведений из ЕГРН (как при личном обращении в офис Федеральной кадастровой палаты или многофункциональный центр «Мои документы», так и в электронном виде), - пояснили в ведомстве. - УИН требуется для однозначной идентификации платежа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) и получения Росреестром подтверждения факта оплаты за конкретную государственную услугу.