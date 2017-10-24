В Башкирии назначен новый руководитель регионального Управления Росреестра

Соответствующий приказ подписал министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин.

Сегодня, 24 октября, стало известно, что в Башкирии назначен новый руководитель республиканского Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра). Согласно решению министра экономического развития РФ Максима Орешкина, им стал 40-летний Петр Клец.

Новый руководитель родом из Ростовской области, где он закончил Донской юридический институт, а затем Российскую академию правосудия. С 2001 по 2005 годы работал в Учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Ростовской области и Главном управлении Федеральной регистрационной службы по Ростовской области. Потом два года был адвокатом.

С 2007 года Петр Клец стал помощником руководителя Управления Федеральной регистрационной службы по Республике Башкортостан и его заместителем. Потом, в 2012 году, судьба волею руководства забросила Петра Клеца в Тульскую область на должность заместителя руководителя Управления.