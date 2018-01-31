Рассрочка без процентов: забота о покупателе или хитрость коммерсантов?

Принципы работы рассрочки следующие. За телевизор стоимостью в 50 тыс рублей покупатель может платить по частям (допустим, по 5 тыс рублей в месяц). Однако не стоит заблуждаться насчет того, кто предоставляет рассрочку покупателю. Это делает вовсе не магазин, а его банк-партнер. При этом магазин дает скидку банку, так что в кредитном договоре цена телевизора будет уже не 50 тысяч, а 42 тысячи рублей. Это связано с тем, что магазин за проданный телевизор получит от банка сразу 42 тысячи рублей, а оставшиеся 8 тысяч рублей банку платит магазин – это и есть проценты, которые банк заработает на этом договоре в течение года. То есть кредит получается на самом деле вовсе даже не беспроцентным. На самом деле проценты по кредитному договору просто уже заранее включены в стоимость товара.