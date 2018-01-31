Один из залов башкирского Белого дома отремонтируют за 7,5 млн рублей

Согласно смете, украсить зал должны шесть люстр из чешского хрусталя, произведённые известной московской компанией, стоимость одной люстры в смете - 25 тысяч рублей, в розницу такие продают за 44 тысячи. Так же на стенах «кабинета» будет расположено 28 светильников и БРА ценой от 1,5 до 2,5 тысяч.