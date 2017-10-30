Эффект «Золотой патины»: Администрация главы РБ закупает стулья за 1,8 млн

Минэкономразвития Башкирии закупает роскошные стулья ручной работы для администрации главы региона.

На сайте госзакупок появился лот о покупке минэкономразвития Башкирии стульев для администрации главы региона. Согласно документации, планируется закупить сто стульев ручной работы.

- Каркас изготавливается из древесины твердолиственных ценных пород с элементами резьбы. Покрытие каркаса – лак 2-х компонентный на основе полиуретана и полиэфира с эффектом «золотой патины». Степень блеска – шелковисто - матовый. Оттенок ореховый. Степень золочения достигается ручной обработкой, и согласовывается с заказчиком, - говорится в техзадании.

Общая стоимость лота 1,8 млн рублей – примерно 18 тысяч за один стул.

Журналист ProUfu.ru Рамиль Рахматов обратил внимание, что в документации говорится не «закупка стульев», а «изготовление». По мнению источника издания, таким образом чиновники хотят обойти постановление правительства РБ о запрете чиновникам покупать предметы роскоши.