В Уфе продан крупнейший актив «Судоремонтно-судостроительного завода»

Внешний управляющий дочернего предприятия «Башкирское речное пароходство» - ООО «Судоремонтно-судостроительный завод» Зайтуна Ахияртдинова на торгах с первой попытки продала крупнейший актив предприятия в Кузнецовском затоне, сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан». Актив, на торгах, которые состоялись 23 января, решила приобрести за 136,3 млн руб неизвестная на рынке компания «Дионис». Имущественный комплекс предприятия включает 10 административных, производственных и вспомогательных зданий площадью 6,5 тыс кв м с участком площадью 5,3 га. Их кадастровая стоимость оценивается в 77,6 млн руб. В настоящее время офисы сдаются в аренду.