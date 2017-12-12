На торги выставлена недвижимость «дочки» Башкирского речного пароходства

Недвижимость уфимского судоремонтно-судостроительного завода планируется продать за 136,33 миллиона.

Внешний управляющий уфимской «дочки» Башкирского речного пароходства – ООО «Судоремонтно-судостроительный завод» выставил на торги недвижимое имущество предприятия общей площадью 6547,9 кв м, которое находится в уфимском микрорайоне Кузнецовский затон.

Недвижимость выставлена на торги единым лотом, включает офисы, столовую, склады и т.д. Общая площадь земельного участка, на котором расположены здания - 5,3 га.

По данным «Коммерсантъ-Башкортостан», основным активом предприятия являются земельные участки, которые не используются для производственных целей и могут быть использованы для строительства жилья.

Начальная цена лота – 136,33 млн руб. Заявку можно подать на площадке www.alfalot.ru. Дата проведения торгов назначена на 23 января.