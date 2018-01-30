mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе двое нетрезвых друзей начали стрельбу после отказа продать им водку

30 января 2018, 09:38
Пострадали три сотрудника ЧОП.

В Уфе сотрудники Росгвардии задержали двоих мужчин, расстрелявших охранника магазина на улице Бакалинской.

Как удалось выяснить, около двух часов ночи два молодых человека 22 и 29 лет пришли в круглосуточный магазин за водкой, однако продавец отказалась продать им алкоголь. Агрессивно настроенные мужчины начали ругаться с продавцом и охранником, последнему удалось вывести нетрезвых гостей на улицу, где один из клиентов достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в охранника и в его коллег, прибывших после срабатывания тревожной кнопки.

Позже оба дебошира были задержаны сотрудниками Росгвардии неподалёку от магазина. Выяснилось, что стрелявший по охранникам мужчина в этот день отмечал день рождения. В пресс-службе ведомства сообщили, что после задержания подозреваемые были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Материалы по теме
Установлены подозреваемые в перестрелке в центре УфыВ Уфе стреляли в крупного предпринимателяВ Уфе дорожные войны переросли в перестрелку
#Новости#Росгвардия#Константин Климов#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48