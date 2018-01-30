В Уфе двое нетрезвых друзей начали стрельбу после отказа продать им водку

В Уфе сотрудники Росгвардии задержали двоих мужчин, расстрелявших охранника магазина на улице Бакалинской.
Как удалось выяснить, около двух часов ночи два молодых человека 22 и 29 лет пришли в круглосуточный магазин за водкой, однако продавец отказалась продать им алкоголь. Агрессивно настроенные мужчины начали ругаться с продавцом и охранником, последнему удалось вывести нетрезвых гостей на улицу, где один из клиентов достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в охранника и в его коллег, прибывших после срабатывания тревожной кнопки.
Позже оба дебошира были задержаны сотрудниками Росгвардии неподалёку от магазина. Выяснилось, что стрелявший по охранникам мужчина в этот день отмечал день рождения. В пресс-службе ведомства сообщили, что после задержания подозреваемые были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.