В Уфе двое нетрезвых друзей начали стрельбу после отказа продать им водку

Как удалось выяснить, около двух часов ночи два молодых человека 22 и 29 лет пришли в круглосуточный магазин за водкой, однако продавец отказалась продать им алкоголь. Агрессивно настроенные мужчины начали ругаться с продавцом и охранником, последнему удалось вывести нетрезвых гостей на улицу, где один из клиентов достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в охранника и в его коллег, прибывших после срабатывания тревожной кнопки.