В Уфе дорожные войны переросли в перестрелку

В Уфе дорожные войны переросли в перестрелкуВидео
Сегодня, 10:55Константин Климов
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Водитель маршрутки несколько раз выстрелил в своего обидчика.
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В Уфе 25 января произошёл конфликт между водителями легковушки и маршрутки, ссора переросла в перестрелку. Как видно на видео, водитель автобуса несколько раз выстрелил в своего обидчика, после того, как тот ударил ногой по автобусу. Автор видео сообщил, что запись была сделана на пересечении Бульвара Ибрагимова с Большой Гражданской.
Как сообщили в пресс-службе МВД Башкирии, в момент инцидента в автобусе, к счастью, не было пассажиров.
- После инцидента оба его участника обратились за медицинской помощью. Сейчас ведётся проверка, по завершению которой будет принято решение о возбуждении дела, - рассказали в пресс-службе ведомства.
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