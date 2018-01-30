Башкирию проверят на честность выборов

1 февраля стартует Всероссийская акция «Экспедиция НОМ», которая пройдет в десятках городов России, сообщает платформа nom24.ru.
«Экспедиция» проверит регионы, откуда ранее поступили сигналы о применении административного ресурса, или на «Карте сообщений НОМ» наблюдатели отметили отступление от норм избирательного законодательства, а также те регионы, где на выборах в 2017 году были зафиксированы и подтверждены нарушения в ходе избирательной кампании и в день голосования.
Девиз экспедиции - «Мы за честные выборы!». В числе ключевых целей экспедиции - предупреждение использования административного ресурса, проверка готовности избиркомов к выборам, выявление нарушений, оценка соответствия работы региональных штабов кандидатов в президенты нормам закона, а также проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей и вооружение их современными технологиями борьбы с нарушителями.
Общественники в результате поездки смогут заявить, что регион проверен, а а выявленные проблемы будут решаться с помощью платформы nom24.ru. Эксперты будут вести видеодневники. В «Экспедицию» независимые наблюдатели отправляются из Москвы 1 февраля, в маршруте ее следования значится и Уфа. Её наблюдатели посетят 25 февраля. Всего они планируют побывать в 15 российских городах.