Башкирию проверят на честность выборов

«Экспедиция» проверит регионы, откуда ранее поступили сигналы о применении административного ресурса, или на «Карте сообщений НОМ» наблюдатели отметили отступление от норм избирательного законодательства, а также те регионы, где на выборах в 2017 году были зафиксированы и подтверждены нарушения в ходе избирательной кампании и в день голосования.