В Башкирии двое парней избили мужчину и пытались сжечь его вместе с домом

Как удалось установить в ходе доследственной проверки, двое молодых людей 17 и 23 лет, избили своего собутыльника в квартире которого проходило застолье. В ходе драки 35-летнего мужчину били тем что попадалось под руку, когда он потерял сознание избивавшие, решили, что он умер и с целью сокрытия улик подожгли многоквартирный дом, в котором находилась квартира.