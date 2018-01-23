В Башкирии мужчина обвиняется в покушении на убийство двух человек
Сегодня, 15:16ПроисшествияЗлата Зукович
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Пострадавшие - ровесник нападавшего и 18-летняя девушка.
23-летнему жителю Белорецкого района предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство двух и более лиц», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
По версии следствия, утром 15 января текущего года 23-летний житель Белорецка из-за ревности несколько раз ударил 18-летнюю девушку острым фрагментом ленточной пилы. Ночью 16 января после совместного употребления алкоголя в деревне, он же ударил ножом в сердце своего ровесника собутыльника из-за того, что тот потребовал вернуть долг. Пострадавшие, девушка и молодой человек, госпитализированы.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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