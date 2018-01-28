31 января уфимцы увидят лунное затмение

В Башкортостане тоже не увидят начала затмения, поскольку в начале затмения Луна будет ещё под горизонтом и взойдет в 17:46, а теневое затмение (его частные фазы) начнется за час до этого - в 16:50. Практически жители Башкирии увидят взошедшую на северо-востоке Луну, когда она уже будет полностью погружена в земную тень и будет выглядеть несколько необычно, имея тусклый, коричневато-красный оттенок, вследствие того, что на неё падает некоторое количество солнечных лучей, преломленных в земной атмосфере. Цвет Луны во время затмения, степень её потемнения во многом зависит от состояния земной атмосферы, от степени ее загрязненности, от того по какой части земной тени проходит Луна.