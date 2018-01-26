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В Уфе мужчина задохнулся угарным газом при пожаре

26 января 2018, 14:22
Сейчас устанавливается личность погибшего, назначены пожарно-технические исследования.

25 января во время тушения пожара в доме в Орджоникидзевском районе Уфы, обнаружили тело мужчины, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Возгорание произошло около 18:25 в квартире на четвертом этаже пятиэтажки. Тело хозяина квартиры нашли с признаками отравления угарным газом. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

Назначены пожарно-технические исследования. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Партнер рубрики «Происшествия» - РОО СПЗ Комитет правовой защиты населения Республики Башкортостан.

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