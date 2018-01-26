Следком Башкирии завершил расследование покушения на убийство бизнесмена

Как удалось установить, в апреле 2016 года трое мужчин начали подготовку к покушению, для этого ими анонимно были приобретены сим-карты и два автомобиля. После того, как группа определилась с жертвой и был разработан план, были приобретены травматический пистолет и обрез. 20 июля рядом с отделением банка на улице Менделеева 130, группа напала на бизнесмена и его сына, занимающихся поставками продуктов питания.