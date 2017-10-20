После стрельбы в гараже в Уфе завели уголовное дело о покушении на убийство

В крупного предпринимателя стреляли сегодня утром в подземном гараже.

Сегодня утром в правоохранительные органы республики поступило сообщение об обнаружении в подземном гараже одного из жилых домов по улице Мингажева в Уфе мужчины с огнестрельным ранением, сообщили в следкоме Башкирии.

- 40-летний житель города Уфы госпитализирован, - добавили в следкоме. - По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

Для расследования уголовного дела создана следственно-оперативная группа с участием следователей-криминалистов. На место происшествия выезжали заместитель руководителя следственного управления Руслан Султанов и руководитель отдела криминалистики Евгений Савельев.

- Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также лицо или лица, причастные к его совершению, - сообщили в следкоме. - Назначен ряд экспертных исследований из различных областей науки. Отрабатываются все версии случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.