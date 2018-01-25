В Уфе открыли предвыборный штаб Бориса Титова

Еще один слайд наглядно продемонстрировал, что банковская сфера у нас как-то оторвалась от потребностей бизнеса. Если в 2011 году доля производств, рентабельность в которых была выше, чем банковская ставка по кредиту, была 72%, то в 2015 году – это соотношение поменялось ровно наоборот: предприятий, чья рентабельность ниже, чем банковская ставка, - стало 72 %. То есть доля тех, кто раньше мог взять кредит, снизилась за эти годы почти в 2,5 раза.