В Россельхонадзоре Башкирии пояснили, почему не предотвращают вирусы

По его словам, этому препятствуют нормы законодательства. Петров отметил, что необходимы законодательные инициативы по изменению федерального законодательства. В частности, по его мнению, необходимо повысить штрафы за незаконное перемещение животных, а также сокрытие случаев заболевания. Помимо этого, отметил Петров, необходимо внести изменения в ФЗ "О личных подсобных хозяйствах".