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В Россельхонадзоре Башкирии пояснили, почему не предотвращают вирусы

25 января 2018, 12:04
По словам руководителя ведомства Юрия Петрова, этому препятствует законодательство.

Руководитель управления Россельхознадзора Башкирии Юрий Петров на заседании Госсобрания-Курултая сегодня пояснил депутатам, почему не удается предотвратить вирусы.

По его словам, этому препятствуют нормы законодательства. Петров отметил, что необходимы законодательные инициативы по изменению федерального законодательства. В частности, по его мнению, необходимо повысить штрафы за незаконное перемещение животных, а также сокрытие случаев заболевания. Помимо этого, отметил Петров, необходимо внести изменения в ФЗ "О личных подсобных хозяйствах".

- Сейчас доступ в ЛПХ у нас отнят, мы не можем посмотреть скот, если нет вспышки заболевания, - пояснил он. Петров также добавил, что после вспышки вируса ящура, в республики зафиксировано 5 случаев введения запрета на продажу сырой мясной продукции.

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