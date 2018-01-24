100 дней после ящура: Как в Башкирии живут после вспышки вируса

Корреспондент ИА Медиакорсеть из Туймазинского района рассказал о досье на скот, снах про людей в масках и планы на будущее.

Более 100 дней прошло после того, как в октябре прошлого года в селе Урмекеево (350 дворов) Кандринского сельсовета Туймазинского района, был выявлен ящур. После этого в районе ужесточен учёт скота. Заведено «досье» на каждую корову и овцу. Слухи о дороговизне биркования и резком сокращении в этих сёлах животноводства не подтверждаются. Мы пообщались с урмекеевцами.

– Ты рано интересуешься скотом, – говорит пенсионер М. – После ящура все получили выплаты за изъятый скот. Многие восстановили поголовье, около 80 дворов. Но основной закуп будет весной. Я держал молочную телку и быка на убой. Их изъяли. В начале декабря на компенсацию купил худоватого бычка, откормил чуть-чуть (корма-то у всех остались) и недавно забил. Немного мяса оставил себе, остальное – на жизнь.

– Нас, «веселых молочников», – осталось около 20 дворов, – говорит другая жительница Урмекеево Р. – Реализуем молоко в соседних Тюпкильдах и Кандрах, у нас – многолетние клиенты на каймак и творог. Понимаешь? Как мы их бросим? Купила, как и прежде двух коров, они даже лучше доятся.

– Клиенты не распугались после ящура?

– Нет. У нас же ветдокументы в порядке, три раза всех коров вакцинировали. Мастита нет. Почти 25 литров молока в день разбирают. Тут по-другому просто не выживешь. Весной многие планируют закупаться. На сходе обсуждали. Восемь пенсионеров молочных коров закупать не будут, только быков на мясо. Но это не из-за ящура, здоровье уже не то. Тяжело столько сена заготавливать.

– Биркование не очень дорого обходится? – спрашиваю у многодетного отца.

– Нормально. У меня три коровы, где-то по 100 рублей за голову обошлось вместе с вызовом ветеринара. Небольшие деньги по сравнению с тем, что может опять начаться из-за чьего-нибудь «раздолбайства». До сих пор люди в масках с опрыскивателями снятся. Четыре раза за неделю заходили и стращали, все мясо из морозилки забрали, мы какие-то консервы ели.