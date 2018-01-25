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В Петербурге скончалась актриса и певица Людмила Сенчина

25 января 2018, 15:39
Ей было 68 лет.

Сегодня утром в больнице скончалась актриса и певица Людмила Сенчина, она полтора года боролась с тяжелой болезнью. Об этом журналистам сообщил продюсер певицы Владимир Андреев.

О том, что Людмила Сенчина болела, мало кто знал, певица все это время выступала и вела концерты.

Людмилу Сенчину называли «Золушкой советской эстрады». В 1970-м году она стала известной всей стране, когда на телепередаче «Голубой огонек» исполнила песню «Золушка».

И позже Людмила Сенчина часто выступала на телевидении, пела, вела программы, неоднократно становилась лауреатом конкурса «Песня года». Также Людмила Сенчина снималась в кино.

Редакция выражает соболезнования родным, близким и поклонникам Людмилы Сенчиной.

#Новости#Разиф Абдуллин#Культура
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