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В Одноклассниках прошел флешмоб, посвященный Владимиру Высоцкому

25 января 2018, 15:13
Пользователи поделились со своими друзьями более чем 65 тысячами треков с песнями Высоцкого.

В Одноклассниках прошел опрос, посвященный 80-летию со дня рождения знаменитого музыканта, поэта и актера Владимира Высоцкого – более 25 тысяч человек назвали свои любимые песни и делились композициями на своих страницах с хэштегом #Высоцкому80.

Песня «Я не люблю» стала самой популярной песней по результатам опроса – ее указали 19,3 процента опрошенных. В ТОП песен вошли следующие песни: «Кони привередливые», «Он не вернулся из боя», «Песня о друге» и «Дом хрустальный».

В разделе «Музыка» в Одноклассниках вместе с песнями «Я не люблю» и «Он не вернулся из боя» часто слушают песни «Скалолазка», «Баллада о детстве» и «Тот, который не стрелял».

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#Новости#Злата Зукович#Культура
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