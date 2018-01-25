В Одноклассниках прошел флешмоб, посвященный Владимиру Высоцкому

В Одноклассниках прошел опрос, посвященный 80-летию со дня рождения знаменитого музыканта, поэта и актера Владимира Высоцкого – более 25 тысяч человек назвали свои любимые песни и делились композициями на своих страницах с хэштегом #Высоцкому80.
Песня «Я не люблю» стала самой популярной песней по результатам опроса – ее указали 19,3 процента опрошенных. В ТОП песен вошли следующие песни: «Кони привередливые», «Он не вернулся из боя», «Песня о друге» и «Дом хрустальный».
В разделе «Музыка» в Одноклассниках вместе с песнями «Я не люблю» и «Он не вернулся из боя» часто слушают песни «Скалолазка», «Баллада о детстве» и «Тот, который не стрелял».