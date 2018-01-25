Мэрия Салавата о выдаче участка семье в низине: Сами могли отказаться!

Напомним, участок в 10 соток в микрорайоне "Юлдашевский" многодетная семья Елисеевых получила в начале декабря 2015 года. Территория в это время была завалена снегом и, по словам Юрия Елисеева, осмотреть ее как следует было невозможно. Семья за неимением лучшего варианта согласилась. Однако когда снег растаял, выяснилось, что земля расположена в низине и постоянно затапливается водой. И даже за то, чтобы подключить свет, сетевики требуют с семьи 1,2 миллиона рублей.