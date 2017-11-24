В Башкирии у многодетной семьи дом сгорел до фундамента

В селе Бекетово Белебеевского района Башкирии вчера произошел большой пожар. Сгорел дом, в котором жила многодетная семья: 25-летняя мама Роза Еремеева с четырьмя детьми и бабушка. Все они остались на улице без вещей и документов и просят о помощи.

Как рассказала Медиакорсети знакомая погорельцев, жительница поселка Приютово Галина Третенькова, пожар произошел вечером. По ее словам, дети играли со спичками в доме, и, по всей вероятности, что-то подожгли. Малышами в семье от шести месяцев до шести лет.

- Коробка дома деревянная, обложенная кирпичом, - рассказала Галина. - Пожар вспыхнул очень быстро, и они даже ничего вынести не смогли, только сами успели выбежать. Дом сгорел полностью, остался один фундамент.

Сейчас погорельцы находятся у своего родственника в поселке Приютово. У них нет совершенно ничего - даже телефона для связи. Помогут ли им местные власти, пока неизвестно.

Пострадавшие нуждаются в любой помощи. Контактные телефоны 879177447850 (Галина), телефон 89174884341 (Алена).

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