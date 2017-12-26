В Башкирии многодетной семье дали участки без коммуникаций в низине

Администрация Салавата выдала многодетной семье участок, на котором, даже построив дом, жить невозможно. Он находится в низине и не имеет совершенно никаких коммуникаций. Теперь даже за то, чтобы подключить свет, сетевики требуют с семьи 1,2 миллиона рублей.

Участок в 10 соток в микрорайоне "Юлдашевский" многодетная семья Елисеевых получила в начале декабря 2015 года. Территория в это время была завалена снегом, осмотреть ее как следует было невозможно, и семья за неимением лучшего варианта согласилась. Однако когда снег растаял, выяснилось, что земля расположена в низине и постоянно затапливается водой.

- Когда участок выдавали, была возможность отказаться в течение 10 дней, но поскольку ничего не было видно, мы не заподозрили нарушений, - поясняет глава семьи Юрий Елисеев. - Как потом выяснилось, проект межевания не соответствует реальной местности. Его разрабатывала какая-то компания, выигравшая тендер, но делала она это без выезда на местность. Поэтому по кадастровой карте получается, что участок у нас нормальный и пригоден под строительство жилья и проживание, а на практике - нет.

Несмотря на все сложности, Елисеевы начали строиться уже в 2016 году, сейчас их дом готов на 90%, но жить в нем невозможно. Дополнительно пришлось заплатить за определение границ участка (вынос точек). Однако самой главной проблемой стало полное отсутствие коммуникаций.

- Нет совершенно ничего: ни света, ни воды, ни тепла, ни газа, - возмущается Юрий. - И администрация абсолютно никак не объясняла отсутствие коммуникаций и никаких действий не предпринимала.

От безысходности Елисеев обратился в МУП "Электросети Салавата" и в июне 2016 года заключил с ними договор, о том, что к его дому подведут свет.

- По договору я должен был заплатить 550 рублей за подключение, - продолжает Юрий. - Но в итоге в 2017 году мне предъявили на подпись допсоглашение, по которому я должен был либо расторгнуть договор либо заплатить 1,2 миллиона рублей.

Елисеев обратился в администрацию города, и ответственный заммэра Салавата Виталий Муравьев пошел ему на встречу. По словам Елисеева, он начал разбираться в проблеме, но затем был уволен. Как считает мужчина, реальной причиной увольнения могло стать именно то, что Муравьев согласился помочь многодетным семьям. Кстати, в Кировском районном суде Уфы сейчас рассматривается дело об увольнении чиновника.

- Я в свою очередь направил претензии к МУП "Электросети" и в администрацию города, - говорит Елисеев. - Ответов пока не получил. Очень надеюсь, что наши чиновники сделают хотя бы что-то. Нам нужны по крайней мере свет, дорога и канализация для начала. Жить на той земле, что нам, дали пока невозможно.