В Башкирии многодетной семье дали участки без коммуникаций в низине
Участок в 10 соток в микрорайоне "Юлдашевский" многодетная семья Елисеевых получила в начале декабря 2015 года. Территория в это время была завалена снегом, осмотреть ее как следует было невозможно, и семья за неимением лучшего варианта согласилась. Однако когда снег растаял, выяснилось, что земля расположена в низине и постоянно затапливается водой.
- Когда участок выдавали, была возможность отказаться в течение 10 дней, но поскольку ничего не было видно, мы не заподозрили нарушений, - поясняет глава семьи Юрий Елисеев. - Как потом выяснилось, проект межевания не соответствует реальной местности. Его разрабатывала какая-то компания, выигравшая тендер, но делала она это без выезда на местность. Поэтому по кадастровой карте получается, что участок у нас нормальный и пригоден под строительство жилья и проживание, а на практике - нет.
Несмотря на все сложности, Елисеевы начали строиться уже в 2016 году, сейчас их дом готов на 90%, но жить в нем невозможно. Дополнительно пришлось заплатить за определение границ участка (вынос точек). Однако самой главной проблемой стало полное отсутствие коммуникаций.
- Нет совершенно ничего: ни света, ни воды, ни тепла, ни газа, - возмущается Юрий. - И администрация абсолютно никак не объясняла отсутствие коммуникаций и никаких действий не предпринимала.
От безысходности Елисеев обратился в МУП "Электросети Салавата" и в июне 2016 года заключил с ними договор, о том, что к его дому подведут свет.
- По договору я должен был заплатить 550 рублей за подключение, - продолжает Юрий. - Но в итоге в 2017 году мне предъявили на подпись допсоглашение, по которому я должен был либо расторгнуть договор либо заплатить 1,2 миллиона рублей.
Елисеев обратился в администрацию города, и ответственный заммэра Салавата Виталий Муравьев пошел ему на встречу. По словам Елисеева, он начал разбираться в проблеме, но затем был уволен. Как считает мужчина, реальной причиной увольнения могло стать именно то, что Муравьев согласился помочь многодетным семьям. Кстати, в Кировском районном суде Уфы сейчас рассматривается дело об увольнении чиновника.
- Я в свою очередь направил претензии к МУП "Электросети" и в администрацию города, - говорит Елисеев. - Ответов пока не получил. Очень надеюсь, что наши чиновники сделают хотя бы что-то. Нам нужны по крайней мере свет, дорога и канализация для начала. Жить на той земле, что нам, дали пока невозможно.
В МУП "Электросети Салавата" комментировать ситуацию по телефону отказались, попросив отправить официальный запрос. До Данира Зубаирова, ответственного заместителя главы администрации Салавата, дозвониться не удалось. Секретарь объясняла это занятостью чиновника. Медиакорсеть направила официальные запросы в обе инстанции.