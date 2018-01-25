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Депутат Курултая Фаниль Таепов досрочно сложил полномочия

25 января 2018, 15:16
Решение об этом депутаты Госсобрания-Курултая приняли сегодня на пленарном заседании.

Как сообщили в пресс-службе Госсобрания-Курултая, депутат покинул парламент по собственному желанию.

Фаниль Таепов в 1999 и 2003 годах избирался депутатом республиканского парламента второго и третьего созывов. Он являлся зампредседателя комитета по законодательству, государственному строительству и судебно-правовым вопросам. В нынешнем составе парламента он был членом комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ.

– В качестве депутата Фаниль Багимович проявил себя с самой лучшей стороны. Он принимал непосредственное участие в формировании и совершенствовании республиканского законодательства, являлся автором целого ряда законопроектов, активно отстаивал интересы своих избирателей, - отметил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

Толкачев пожелал Фанилю Таепову успехов в дальнейшей профессиональной деятельности и вручил ему Почетный знак «За особый вклад в развитие законодательства РБ».

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