Депутат Курултая Фаниль Таепов досрочно сложил полномочия

Фаниль Таепов в 1999 и 2003 годах избирался депутатом республиканского парламента второго и третьего созывов. Он являлся зампредседателя комитета по законодательству, государственному строительству и судебно-правовым вопросам. В нынешнем составе парламента он был членом комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ.