Последствия ящура в Башкирии: сколько продлятся ограничения по продаже мяса

Руководитель управления Россельхознадзора республики представил доклад Госсобранию-Курултая.

В разных районах Башкирии запрет на продажу сырого мяса и молока может продлиться еще от двух недель до двух лет. Руководитель управления Россельхознадзора республики Юрий Петров сегодня рассказал о последствиях вируса ящура депутатам Госсобрания-Курултая.

Как пояснил Петров, сегодня республика поделена на три зоны - в зависимости от уровня распространения вируса ящура в прошлом году. Хуже всего ситуация в Туймазинском и Буздякском районах. Здесь, по словам Петрова, передвижение сырой мясной продукции полностью ограничено, и это продлится еще долго - от одного до двух лет.