Башкирия получила 40 миллионов федеральных средств на исследование меда

Как сообщил сегодня на заседании Госсобрания-Курултая республики руководитель управления Россельхознадзора республики Юрий Петров, с 2015 по 2017 год, экспорт меда из Башкирии упал в два раза. Главная причина, по его словам, в том, что постоянно выявляют нарушения по содержанию предельно допустимых веществ.