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Башкирия получила 40 миллионов федеральных средств на исследование меда

25 января 2018, 11:10
Для этого в республике планируется создать специальную лабораторию.

Башкирский референтный центр Россельхознадзора получил 40 миллионов рублей федеральных средств на исследования меда. Это, как рассчитывают власти, в дальнейшем поможет увеличить экспорт меда из Башкирии.

Как сообщил сегодня на заседании Госсобрания-Курултая республики руководитель управления Россельхознадзора республики Юрий Петров, с 2015 по 2017 год, экспорт меда из Башкирии упал в два раза. Главная причина, по его словам, в том, что постоянно выявляют нарушения по содержанию предельно допустимых веществ.

Денег, которые выделяют, как пояснил Петров, не хватит на создание полноценной лаборатории. В частности, необходимо помещение. Петров выразил надежду на помощь депутатов Курултая.

К сожалению, в нашем меде зарубежные лаборатории регистрируют наличие запрещенных веществ, в основном это антибиотики, - отметил Петров, добавив, что Германии был случай, когда партию меда из Башкирии вообще сожгли.

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