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В Уфе полиция удалила с маршрута Путина пикетчиков из «Миловского парка»

24 января 2018, 13:51
Участников пикета доставили в отделение полиции, напоили горячим чаем и отпустили.

Сегодня, 24 января, пикетчики из числа дольщиков ЖК «Миловский парк», которые рассредоточились с плакатами по всему городу, постоянно попадают в зону внимания полиции, обеспечивающей повышенные меры безопасности в городе на время визита президента страны Владимира Путина.

С возможного маршрута движения президентского кортежа из аэропорта в Уфу полиция увела двух дольщиц с остановки «Школьная», а также людей с плакатами с улицы Сельской Богородской.

- В основном наших ребят доставляют в отделение полиции, поят горячим чаем и потом отпускают. Плакаты, правда, забирают, - сообщила руководитель инициативной группы дольщиков ЖК «Миловский парк» Анна Цветова.

По ее словам, дольщица, дежурящая возле ТРЦ «Семья», сообщила, что к ней тоже подходили полицейские, но заметив съемку, пока оставили ее в покое.

Сообщается также о том, что дольщики с плакатами собираются возле здания УМПО, где должно пройти совещание с участием Владимира Путина.

Напомним, голодовка дольщиков ЖК «Миловский парк» началась вчера. Уже трижды пришлось вызывать «скорую помощь» из-за плохого самочувствия участников голодовки. Одну из них госпитализировали, но затем отпустили домой с сыном.

Они не впервые проводят акции протеста. Летом и осенью прошлого года они проводили митинги, однако сдвинуть решение вопроса с мертвой точки пока не удалось. Медиакорсеть следит за развитием ситуации.

Справка. ЖК «Миловский парк» возводится на площади в 206 га в Уфе. В нем предполагалось построить квартиры общей площадью 500 тыс кв м. Общая численность жильцов комплекса - около 1,4 тысячи человек.

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