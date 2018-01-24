В Уфе полиция удалила с маршрута Путина пикетчиков из «Миловского парка»

Сегодня, 24 января, пикетчики из числа дольщиков ЖК «Миловский парк», которые рассредоточились с плакатами по всему городу, постоянно попадают в зону внимания полиции, обеспечивающей повышенные меры безопасности в городе на время визита президента страны Владимира Путина.