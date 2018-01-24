В Уфе голодающую дольщицу увезли на «скорой помощи» в больницу

В первый день голодовки дольщикам ЖК «Миловский парк» пришлось трижды вызывать «скорую помощь».

Вчера, 23 января, вечером участники голодовки из числа обманутых дольщиков ЖК «Миловский парк» два раза вызывали «скорую помощь» из-за резкого ухудшения самочувствия.

Как сообщила Медиакорсети руководитель инициативной группы дольщиков Анна Цветкова, в первый раз после вызова «скорой помощи» одну из участниц голодовки врачи увезли в больницу из-за того, что у нее упало давление и понизился гемоглобин. Эта группа голодающих из 10 человек собралась в трехкомнатной квартире на проспекте Октября, 112/1, квартира 14 и намерена продолжать голодовку, пока не будет предложено реальное решение их проблемы.

- Женщину, у которой оказалось самое плохое самочувствие, госпитализировали. Она плакала и не хотела уезжать, но мы ее уговорили лечь в больницу. Вечером ее забрал сын оттуда домой. Остальные пока продолжают голодовку, - рассказала Медиакорсети Анна Цветкова.

По ее словам, «скорая помощь» всю ночь дежурила возле подъезда.

Еще два раза медики приезжали на стройплощадку, где начала голодовку одна из дольщиц Элина Куликова. Как выяснилось, женщина с мужем живет в недостроенной квартире с дочерновой отделкой. Летом в два недостроенных дома вселились 11 семей, поверив обещаниям застройщиков и властей найти инвестора и завершить работы. Однако обещания исполнены не были. С наступлением холодов шесть семей вернулись в теплое жилье, а пять остались, потому что им оказалось некуда податься. В квартиры подведено электричество, позволяющие включать обогреватели и электроплитки и есть вода в туалете.

- Я – астматик, и у меня вчера дважды были приступы. Врачи сделали мне внутривенные уколы, чтобы купировать приступы, но на голодный желудок они дали осложнения – судороги, так что я не спала всю ночь. Не знаю, сколько смогу еще участвовать в голодовке, но хочу максимальное количество времени поддерживать своих братьев и сестер по несчастью, потому что такие издевательства со стороны властей и застройщиков терпеть нельзя, - сообщила Медиакорсети Элина.

Напомним, что на днях чиновники Госкомстроя РБ отчитались о том, что приступили к строительству домов. Однако дольщики относятся к их заявлению скептически.

- Совещание, которое устроили два дня назад в Госкомстрое РБ, - это был просто театр. Представители госкомстроя РБ показали нам пустые договоры подряда без подписей, пытались убедить, что ситуация под контролем, - пояснила Медиакорсети Анна Цветкова. – Сказали, что и вопрос со средствами на продолжение работ решен, хотя на прошлой неделе убеждали нас, что денег нет даже на расчеты со старыми подрядчиками, не говоря уже о привлечении новых. Там накопились большие задолженности по уже выполненным работам. А тут за пару дней сразу откуда-то взялись три подрядчика, которые при отсутствии договоров сидели и кивали головами, делали вид, что готовы приступить к делам. Нас это представление не убедило в том, что ситуация решается. «Дорожной карты» по решению нашей проблемы на сайте госкомстроя как не было, так и нет. Путей выхода из кризиса мы не видим, а завтраками нас кормят и так уже давно.

Напомним, дольщики ЖК «Миловский парк» не впервые проводят акции протеста. Летом и осенью прошлого года они проводили митинги, однако сдвинуть решение вопроса с мертвой точки пока не удалось. Медиакорсеть следит за развитием ситуации.