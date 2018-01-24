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В Башкирии чиновники выяснили, что нужно, чтобы сохранить семьи

24 января 2018, 16:27
Сократить на час рабочий день женщинам и принять программу по оздоровлению мужчин. Такие предложения внесли участники форума "Будущее", который проходил в Уфе 22 и 23 января.

Как сообщает пресс-служба минтруда Башкирии, эксперты также одобрили такие идеи как введение 5-дневного учебного дня в школе, чтобы родители имели возможность чаще общаться с детьми.

Также, по мнению участников форума, следует увеличить количество студентов с инвалидностью в вузах в 20 раз по сравнению с 2018 годом. Во всех вузах следует открыть медицинские и педагогические кафедры по ранней помощи по абилитации.

Помимо этого, считают участники форума, следует открыть специализированные центры реабилитации и абилитации детей с инвалидностью из расчета 1 центр на 1000 детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.

- После Уфы аналогичные форумы по формированию образа будущего социальной сферы России пройдут в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Пятигорске , Улан-Удэ, Владивостоке, - говорится в сообщении ведомства. - Разработанные в ходе окружных сессий проекты будут обобщены на всероссийском форуме «Будущее», который состоится в Москве 1-2 марта и войдут в «дорожную карту» «Будущее социальной сферы России».

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#Новости#Наталья Кузнецова#Общество
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