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«Семейная ипотека» УРАЛСИБа вошла в ТОП-5 популярных ипотечных кредитов

24 января 2018, 11:48
Ипотечная программа «Семейная ипотека» Банка УРАЛСИБ вошла в Топ-5 самых популярных ипотечных кредитов, согласно исследованию ИА «БанкИнформСервис» по итогам 4 квартала 2017 года.

Рейтинг составлен на основе анализа популярности ипотечных продуктов различных банков у посетителей портала Bankinform.ru. В Топ-10 рейтинга вошла еще одна ипотечная программа Банка – «Приобретение готового жилья». Ипотека является одним из ключевых продуктов ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Банк занимает 8 место в рейтинге ведущих ипотечных банков по совокупным объемам выданных кредитов с начала деятельности на ипотечном рынке. По итогам 2017 года объем выданных ипотечных кредитов в Банке УРАЛСИБ вырос в 4,5 раза по сравнению с показателями 2016 года, превысив 27 млрд рублей. В рамках развития ипотечного кредитования Банком открыто 23 ипотечных центра в регионах, аккредитовано 1154 застройщика и более 2750 объектов жилья по всей России. Ипотечные продукты Банка являются одними из наиболее привлекательных на рынке – минимальный уровень ставок по кредитам составляет 8,9%.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями ипотечного кредитования можно в офисах и Центрах ипотечного кредитования Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

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