Из Уфы в Екатеринбург и ХМАО теперь можно будет попасть на поезде

Пассажирский поезд Уфа-Челябинск–Екатеринбург-Приобье начнет движение с 18 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги.
В общей сложности поездка из Уфы до крайней точки маршрута, которая расположена на территории Ханты-Мансийского автономного округа, займет примерно 40 часов.
В Один конец поезд будет отправляться один раз в четыре дня и останавливаться поочередно на следующих станциях: Кропачево, Златоуст, Миасс, Челябинск, Верхний Уфалей, Екатеринбург, Невьянск, Нижний Тагил, Серов, Геологическая и Нягань.
Продажа билетов на новый маршрут уже открыта. Поездка из Уфы до станции Приобье в плацкартном вагоне стоит от 1393 рублей, в купейном — от 2 820 рублей.