Из Уфы в Белорецк в праздники будет ходить поезд "Легенда Урала"

С 29 декабря по 8 января от Уфы до Белорецка будут ходить поезда "Легенда Урала". Об этом сообщает Башкортостанская пригородная пассажирская компания.

Пригородный поезд «Легенда Урала» отправляется со станции Уфа в 4 часа 10 минут по московскому времени и прибывает на станцию Белорецк в 8 часов 55 минут. Оттуда туристов в курортную зону «Абзаково» отвезут на автобусе.