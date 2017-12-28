Из Уфы в Белорецк в праздники будет ходить поезд "Легенда Урала"
Сегодня, 19:53ОбществоНаталья Кузнецова
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С 29 декабря по 8 января от Уфы до Белорецка будут ходить поезда "Легенда Урала". Об этом сообщает Башкортостанская пригородная пассажирская компания.
Пригородный поезд «Легенда Урала» отправляется со станции Уфа в 4 часа 10 минут по московскому времени и прибывает на станцию Белорецк в 8 часов 55 минут. Оттуда туристов в курортную зону «Абзаково» отвезут на автобусе.
В этот же день, в 15 часов 40 минут автобус из «Абзаково» доставит туристов на поезд «Легенда Урала». В обратный путь из Белорецка он отправится в 16 часов 21 минуту. В Уфу он прибудет в 21 час 18 минут.
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