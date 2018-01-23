Минздрав: 44% образцов больничной еды в Башкирии не соответствуют нормам

- Наверное, следующий шаг – машинным маслом будут разбавлять продукты питания, если мы ничего не будем делать, - возмутился Хамитов. - Я потребовал, чтобы все эти материалы передали в следственные органы и в прокуратуру. Будет расследование. Жадность не имеет пределов. Наглость не имеет границ. Мы с этими фактами досконально разберемся.