В 13-й больнице Уфы и госпитале ветеранов больных кормили тухлым мясом

Итоги проверки, проведенной правительственной комиссией в больницах республики на конференции ОНФ, озвучил глава Башкирии.

Одной из проблем, которую пока никак не удается решить является питание в школах и больницах. По словам Рустэма Хамитова, на общественное питание из бюджета направляются миллиарды рублей, однако на выходе мы не получаем качественное питание.

Глава региона озвучил итоги проверки, которая провела правительственная комиссия в больницах республики. Нареканий нет только к овощной продукции. Более 70% молочных продуктов, которые предлагали больным - фальсификат. Комиссия выявила в них большое содержание вредного для здоровья пальмового масла.

- Самый вопиющий факт комиссия обнаружила в 13-й больнице Уфы и республиканском госпитале ветеранов войны и труда. Там пациентов кормили тухлым мясом, которое в лечебные заведения поставляла ООО "Региональная мясная компания". Материалы по этим фактам отправлены в правоохранительные органы.

- Этот случай показывает, что жадность некоторых руководителей не имеет предела и должна получить соответствующую оценку, - заявил Рустэм Хамитов.

Слова Рустэма Закиевича вызвали у Халила Мустафина настоящий шок и возмущение. В беседе с Медиакорсеть главврач полностью опроверг информацию о поставках "тухлого мяса".

- Как можно об этом говорить? Неужели мы бы стали ветеранов войн кормить тухлым мясом? Так открыто оскорбить меня! Это - клевета, уже за гранью. Никаких представителей ОНФ в больнице мы не видели. За семь лет ни главы республики, ни представителе Народного фронта у нас не было ни разу, - заявил Мустафин.

Напомним, ранее главврач госпиталя ветеран войн объявил о том, что решил судиться с минздравом Башкирии. Халил Мустафин считает, что его притесняют по национальному признаку.

- Я работаю главврачом этого госпиталя на протяжении десяти лет и ни разу раньше не получал дисциплинарных взысканий, я считаю, что при помощи выговора и других взысканий меня вынуждают уволиться, - рассказал Медиакорсети Халил Мустафин. – Я связываю эти меры со своей общественной деятельностью в качестве учредителя Конгресса башкирского народа. Не всем нравится правда, которую мы говорим и за которую боремся. Я – не единственный башкир, которого вынуждают уволиться с должности в наших медицинских учреждениях.