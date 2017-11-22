Почему в больницах Башкирии низкое качество питания

В Башкирии выявлены крупные нарушения в качестве питания в больницах. Глава региона Рустэм Хамитов раскритиковал главврачей за безответственное отношение к больным. Однако специалисты отрасли и поставщики указывают на системные проблемы, которые не помогут решить одни лишь громкие заявления главы региона.

Пальмовое масло и тухлое мясо

Проблемы качества питания были вскрыты в ходе проверки контрольно-ревизионного управления минфина Башкирии. Как сообщили в пресс-службе правительства, всего было проверено десять больниц. Исследовано 102 образца пищевой продукции, по контрактам на общую сумму 40 миллионов рублей. Результаты официально подтверждают расхожее мнение о том, что то, чем кормят в больницах, зачастую просто невозможно есть.

Основной проблемой стала замена молочных продуктов на дешевые растительные аналоги. Как правило, в составе их присутствовало пальмовое масло. Фальсификатом вместо настоящего молока, творога, сметаны пациентов кормили в 70 процентах случаев. Так делали в Чишминской районной больнице, в Демской больнице и уфимской детской больнице № 17. Четыре поставщика по сути выдавали за сливочное масло маргарин. А между тем они заключили 52 госконтракта на поставку продуктов в республиканские больницы. Оплата фальшивого масла обошлась казне региона в семь миллионов рублей. В некоторых случаях пациентов и вовсе кормили, по словам Хамитова, тухлым мясом. Такие случаи вскрыты в уфимском госпитале ветеранов войн и больнице № 13.

- Наверное, следующий шаг – машинным маслом будут разбавлять продукты питания, если мы ничего не будем делать, - возмутился Хамитов. - Я потребовал, чтобы все эти материалы передали в следственные органы и в прокуратуру. Будет расследование. Жадность не имеет пределов. Наглость не имеет границ. Мы с этими фактами досконально разберемся.

Почем фальсификат?

За все эти продукты были заплачены немалые деньги из бюджета. Как сообщили Медиакорсети в минздраве республике, в этом году на закупку продуктов было выделено около 930 миллионов рублей. Еще более 720 миллионов ушло на оплату услуг по аутсорсингу. Эти деньги ушли на организацию горячего питания в 108 медицинских организациях. В большинстве случаев больницы кормят больных самостоятельно – 69,5%. Около 27% работают на условиях аутсорсинга. Четыре больницы в регионе совмещают оба варианта. Однако, как показывает практика, часто люди отзываются о качестве еды отрицательно.

- Еда в больницах отвратительна, кормят конечно регулярно, но вот реализация. Никогда не забуду плавающие в собственном соку макароны, плов с молекулами мяса и чем-то зеленым, - вспоминает свою практику лечения в больнице 26-летняя Арина Батырова (имя и фамилия изменены), которая лежала в клинической больнице № 21 в Уфе.

- Это было ужасно, - вспоминает 28-летняя Екатерина Ибрагимова (имя и фамилия изменены) о том, как она лежала в инфекционной клинической больнице № 4 в Уфе. - Утром была овсянка, на обед - суп из овсянки. Такое ощущение, что кашу даже не варили, а нагрели – доели. Позже там лежал и мой муж, также приходилось носить всю еду.

Виноваты ли главврачи?

О том, что питание во многих больницах не самого лучшего качества, минздраву, по-видимому, хорошо известно. Только за девять месяцев текущего года ведомство провело 11 проверок, и по их результатам направлено 9 представлений. В том, что в больницах складывается такая ситуация, по мнению главы региона, виноваты в том числе врачи. Ведь и поставщиков выбирают сами больницы, и контролируют их они тоже. Видимо, в этой связи Хамитов предположил, что причиной является непомерная «жадность руководителей» медицинских организаций. Однако сами руководители медицинских организаций не только не считают себя виноватыми, а некоторые и не признают решение проблемы вовсе.

- Как можно об этом говорить? Неужели мы бы стали ветеранов войн кормить тухлым мясом? Так открыто оскорбить меня! Это - клевета, уже за гранью, - возмущается главврач госпиталя ветеранов войн Халил Мустафин. – Я работаю главврачом этого госпиталя на протяжении десяти лет и ни разу раньше не получал дисциплинарных взысканий, я считаю, что при помощи выговора и других взысканий меня вынуждают уволиться.

- Мы провели аукцион на поставку масла, его выиграло предприятие, которое представило лицензию, сертификат на соответствие качества продуктов ГОСТам, - пояснил главврач Чишминской районной больницы Камиль Яппаров. – Проверять деятельность предприятия, у которого есть все необходимые документы, и которые допускаются к участию в аукционе, мы не имеем права. Но вот куда смотрит ветеринарная служба, Роспотребнадзор? Главврачи оказались крайними. Мы расторгли договор с тем поставщиком, он признал свою ошибку и выплатил штраф в 6,2 тысячи рублей – 10 % процентов от суммы контракта. Но вот мы выплатили минфину штрафы два раза - по 100 тысяч рублей. Получается, что мы не могли проверить эту организацию, но мы за это ответили.

Качественно накормить человека на 156 рублей

Но и у поставщиков, есть что сказать на критику в свой адрес. Они в один голос жалуются на то, что им не дают достаточно средств, чтобы кормить больных качественно.

- Стоимость питания на человека у нас в разных больницах варьируется от 168 до 250 рублей в день, - говорит Рустем Минязов, директор ООО «Вариант», организующего питание в больницах Нефтекамска, Краснокамского и Татышлинского районов. – Мы работаем над тем, чтобы поддерживать качество питания, нарушения в рамках этой проверки у нас были, но после повторной экспертизы пришел прямо противоположный результат. Мы сами организуем производственный контроль, также продукты могут сдавать на экспертизу сами больницы. Конечно, поддерживать уровень при низкой стоимости питания сложно, и где-то нам приходится работать в убыток.

По мнению Минязова, проблема низкого качества питания носит двойственный характер. С одной стороны, есть вина самих больниц, которые не организуют качественный контроль за соответствием нормам. С другой, поставщики изначально поставлены в такие условия, что организовать качественное питание иногда просто невозможно.

- Когда проводится аукцион, его участники играют на понижение, - поясняет Минязов. – Побеждает тот, кто предложит самую низкую цену. Проблема в том, что победить может организация, которая не занимается организацией лечебного питания в принципе. Поэтому, на мой взгляд, необходимо выставлять дополнительные требования к поставщикам и проводить конкурс, а не аукцион.

Салия Мурзабаева, заслуженный врач РФ и РБ, доктор медицинских наук, депутат Госдумы 5-го и 6-го созывов прокомментировала ситуацию так:

- Контроль за качеством питания должен быть двусторонним, даже в тех случаях, когда питание в больнице выведено на аутсорсинг. В лечебных учреждениях должна полноценно работать диетологичекая служба. Конечно, питание в больнице не сравнишь ни с домашним, ни с ресторанным, потому что стоимость его достаточно маленькая. Тем не менее я считаю, что все больше зависит от организации питания. Руководители лечебных учреждений больше всего жалуются именно на отсутствие технологичного оборудования и отток кадров – работников кухни.

Дамира Сабирзянова, председатель Национальной медицинской палаты РБ считает: