Главный «решала» страны рассказал, как бороться с мошенниками

- Как только вам предлагают товар по дешевке или сообщают, что вы выиграли в лотерею, но вам надо заплатить деньги вперед, - надо насторожиться. У аферистов к каждому свой подход. Подростков разводят с помощью компьютерных игр, бонусов в них, бабушкам давят на жалость, а бизнесменам – на их жадность. Нельзя, конечно, жить все время, как на пороховой бочке, живите легко, но не теряйте нюх. Если вам предлагают что-то нестандартное, необычное, то вам стоит напрячься – скорее всего кто-то охотится за вашим кошельком.